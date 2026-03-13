إطلاق صفارات الإنذار في الأردن

-
أخبار متعلقة
بلدية مادبا الكبرى تنفذ حملة صيانة في المقابر والحدائق
أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الجمعة
الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل اللوجستي وتسهيل حركة التجارة عبر الموانئ والمنافذ
مركز الاتصال الوطني يتلقى 188 ألف مكالمة العام الماضي
الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا تداعيات التصعيد الإقليمي
وزير الخارجية: نمضي برؤية واضحة وإرادة قوية في تعزيز العلاقات مع سوريا
اجتماع أردني خليجي يبحث الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد في المنطقة
صفارات الإنذار تدوي في الأردن