الجمعة 2026-03-13 03:53 م

إطلاق صفارات الإنذار في الأردن

ارشيفية
 
الجمعة، 13-03-2026 02:32 م
الوكيل الإخباري-    دوّت صفارات الإنذار في الأردن الجمعة، لتنبيه المواطنين مع دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات.اضافة اعلان
 
 


