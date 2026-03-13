إطلاق صفارات الإنذار في الأردن

02:32 م

الوكيل الإخباري- دوّت صفارات الإنذار في الأردن الجمعة، لتنبيه المواطنين مع دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات. اضافة اعلان







