إطلاق صفارات الإنذار في الاردن

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الوكيل الإخباري- دوّت صفارات الإنذار في الأردن ليلة الاثنين الثلاثاء، لتنبيه المواطنين مع دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات. اضافة اعلان





وقالت مديرية الأمن العام،، إنه في ظل التصعيد العسكري في الإقليم، ورصد أجسام طائرة في سماء المملكة، نهيب بالجميع البقاء في أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، حفاظا على السلامة العامة، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.



وتهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.