إطلاق صفارات الإنذار في العقبة

وكانت مديرية الأمن العام أوضحت سابقًا أن ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد يستوجب الاحتماء، فيما تشير صفارة واحدة إلى زوال التهديد.
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