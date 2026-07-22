إطلاق صفارات الإنذار في العقبة

10:57 ص

الوكيل الإخباري- دوّت صفارات الإنذار، صباح الأربعاء، في مدينة العقبة، لتنبيه المواطنين بوجود تهديد. اضافة اعلان





وكانت مديرية الأمن العام أوضحت سابقًا أن ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد يستوجب الاحتماء، فيما تشير صفارة واحدة إلى زوال التهديد.









