إطلاق فعالية "بترا ليلاً" بحلة جديدة تمزج بين أصالة التاريخ وأحدث التقنيات

الوكيل الإخباري- أطلقت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بالتعاون مع إدارة برنامج "بترا ليلا"، النسخة المطوّرة من الفعالية مساء الثلاثاء، ضمن توجه استراتيجي لتقديم تجربة سياحية استثنائية في المدينة الوردية، تدمج بين الإرث الثقافي العريق والتكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع معايير منظمة اليونسكو لإدارة مواقع التراث العالمي.

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وبحسب بيان السلطة اليوم الخميس، جرى حفل الإطلاق بحضور رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، وعدد من أعضاء المجلس، ومديرة مكتب اليونسكو في الأردن نهى باوزير، إلى جانب ممثلين عن قطاع السياحة ووكلاء سفر ومهتمين بالشأن السياحي المحلي والدولي.



ويأتي البرنامج بحلته الجديدة بعد سلسلة من الدراسات والتقييمات الفنية، حيث أُدخلت تقنيات متقدمة مثل الإسقاط الضوئي ثلاثي الأبعاد (3D Mapping)، والهولوغرام، وتجربة تفاعلية للصوت والضوء، ما يُضفي على العرض طابعًا بصريًا وسينمائيًا يعزز من ارتباط الزائر بتاريخ البترا النبطي.



وشملت التحديثات تطوير المحتوى الثقافي المحلي من خلال عروض فنية وموسيقية ومشاهد تمثيلية تحاكي الحياة النبطية، إلى جانب إبراز عناصر من التراث الشعبي مثل السامر والعزف على الربابة والشبابة، ما يعكس روح المكان وهوية أهله.



وتُعدّ فعالية "بترا ليلا" من أبرز التجارب السياحية الليلية في المملكة، حيث تسهم في تقديم المدينة من منظور جديد، يتيح للزائرين استكشاف السيق وخزنة البترا تحت ضوء الشموع ومؤثرات صوتية وضوئية تروي قصة المكان بإبداع فني.



وأكد الدكتور البريزات، أن إطلاق النسخة الجديدة من البرنامج يُجسّد التزام السلطة بتطوير المنتج السياحي في إطار يحترم الخصوصية التاريخية للموقع، ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033، وتعليمات اليونسكو المتعلقة بإدارة مواقع التراث العالمي.



وأضاف أن التحديثات لا تقتصر على الجوانب البصرية، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز البُعد الثقافي والمعرفي للتجربة، لتمكين الزائر من مغادرة الموقع وهو يحمل تصورًا أعمق عن تاريخه وتراثه.