الأحد 2026-05-24 01:23 م

إطلاق فيلم ترويجي يسلط الضوء على أبرز المقومات الاستثمارية في الأردن

الأحد، 24-05-2026 11:21 ص

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة الاستثمار فيلما ترويجيا يسلط الضوء على أبرز المقومات الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن، وما يمتلكه من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وفرص واعدة إلى جانب الكفاءات البشرية المؤهلة والبيئة الاستثمارية الداعمة.

ويأخذ الفيلم المشاهد في رحلة عبر مختلف أقاليم المملكة، ليبرز الأردن كوجهة تجمع بين عمق التاريخ وآفاق المستقبل في وطن يواصل مسيرة البناء والتنمية وصناعة الفرص في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي والقيادة الهاشمية الحكيمة.

 

 
 


