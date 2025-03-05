إطلاق ليالي رمضان في جرش الخميس

وأكد نائب محافظ جرش محمد العوامرة أهمية الترويج لها ومتابعتها من قبل المعنيين، وخصوصا أنها ستشتمل على العديد من الجوائز والفعاليات التي تتلاءم مع طبيعة الشهر الفضيل، مبينا أهمية تعاون الجميع لإنجاح برنامج ليالي رمضان.
وقال مدير ثقافة جرش عقله القادري إن البرنامج ومدته 11 يوما ويشتمل العديد من الفعاليات، منها مسرحيات وكرنفالات وبرامج ثقافيه وغيرها.
وقالت مديرة التنمية في المحافظة، منال أبو غزلة إن العديد من الجمعيات ستشارك في برامج ليالي رمضان.
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