إطلاق ليالي رمضان في جرش الخميس

10:22 م

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الوكيل الإخباري- بحث اجتماع عقد الأربعاء، في مبنى محافظة جرش الاستعدادات لفعاليات ليالي رمضان والتي ستنطلق الخميس. اضافة اعلان





وأكد نائب محافظ جرش محمد العوامرة أهمية الترويج لها ومتابعتها من قبل المعنيين، وخصوصا أنها ستشتمل على العديد من الجوائز والفعاليات التي تتلاءم مع طبيعة الشهر الفضيل، مبينا أهمية تعاون الجميع لإنجاح برنامج ليالي رمضان.



وقال مدير ثقافة جرش عقله القادري إن البرنامج ومدته 11 يوما ويشتمل العديد من الفعاليات، منها مسرحيات وكرنفالات وبرامج ثقافيه وغيرها.



وقالت مديرة التنمية في المحافظة، منال أبو غزلة إن العديد من الجمعيات ستشارك في برامج ليالي رمضان.