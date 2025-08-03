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إطلاق مبادرة "التعبئة المجتمعية لمكافحة المخدرات" في إربد

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 03-08-2025 05:15 م
الوكيل الإخباري-  أطلقت مديرية أوقاف إربد الثانية، اليوم الأحد، من مسجد العباس بن عبد المطلب، في منطقة "التركمان"، مبادرة "التعبئة المجتمعية لمكافحة المخدرات".اضافة اعلان


وأوضح مدير المديرية، فراس أبو خيط، أن المبادرة نفذت بالتعاون مع طلاب المركز الصيفي بالمسجد، بهدف نشر الوعي حول مخاطر المخدرات على المجتمع.

وشدد على الدور الحيوي للمجتمع في التوعية والإعلام والتنبيه من خلال مجالات عدة، منها التعليم والتثقيف والأنشطة الاجتماعية.

وأشار أبو خيط، إلى أن المبادرة شملت توزيع بروشورات وملصقات توعوية على المحال التجارية وصالونات الحلاقة المحيطة بالمسجد، في رسالة تذكيرية بأهمية مساهمة كل فرد في حماية أبنائنا من هذه الآفة.

وأكد أن التعاون الجماعي بين المؤسسات المختلفة يعزز جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات، ما يسهم بشكل كبير في بناء مجتمع صحي وآمن خال من هذه الآفة.
 
 
gnews

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