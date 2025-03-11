 
الثلاثاء 2025-03-11 10:17 م
 

إطلاق مبادرة "المعلم القائد" في مدرسة المزار الأساسية للبنات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 11-03-2025 07:41 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت مبادرة "المعلم القائد"، في مدرسة المزار الأساسية للبنات بلواء المزار الشمالي، والتي تهدف إلى تعزيز دور المعلم النموذجي، وإبراز تأثيره الإيجابي في نفوس الطالبات.

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وقالت مديرة المدرسة شهناز المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن المبادرة تهدف إلى تكريم المعلمة الأكثر تأثيراً بطالباتها من حيث الحضور والالتزام، حيث سيتم قياس دور المعلمة في تحفيز الطالبات على الانتظام في الدوام المدرسي وعدم التأخير الصباحي، وحل أي مشكلة داخل الغرفة الصفية، وتعزيز ثقافة المسؤولية والانضباط لدى الطالبات، ما ينعكس إيجاباً على تحصيلهن العلمي و سلوكهن المدرسي.

 
 
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