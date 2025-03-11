إطلاق مبادرة "المعلم القائد" في مدرسة المزار الأساسية للبنات

الوكيل الإخباري- انطلقت مبادرة "المعلم القائد"، في مدرسة المزار الأساسية للبنات بلواء المزار الشمالي، والتي تهدف إلى تعزيز دور المعلم النموذجي، وإبراز تأثيره الإيجابي في نفوس الطالبات.

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