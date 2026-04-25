إطلاق مبادرة "بصمتنا أخف" لتعزيز الوعي البيئي في الطفيلة

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية تربية وتعليم محافظة الطفيلة، بالتعاون مع مدرسة زين الشرف الثانوية المختلطة، مبادرة بيئية متميزة تحت شعار "بصمتنا أخف – أصدقاء البيئة"، وذلك ضمن المحور الثاني من الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.





وأطلقت المبادرة برعاية مساعد محافظ الطفيلة خالد المزايدة، وحضرها مدير تربية الطفيلة عمران اللصاصمة، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية والشريكة.



وأكد المتحدثون خلال الحفل، أهمية هذه المبادرات في تجسيد التوجهات الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة، والمستندة إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ورؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في تعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة، وترسيخ السلوكيات المستدامة في حياتهم اليومية.





