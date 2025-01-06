إطلاق مبادرة بناء قدرات الاتحاد النسائي في معان

الوكيل الإخباري- أطلق الاتحاد النسائي في محافظة معان، اليوم الاثنين، مبادرة لبناء قدرات الجمعيات النسائية المنتسبة للاتحاد، بدعم من منظمة "أوكسفام".

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وأكد محافظ معان حسن الجبور، خلال إطلاق المبادرة التي تأتي ضمن مشروع "صوت المرأة والقيادة في الشرق الأوسط"، أهمية بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بشؤون المرأة؛ لما لها من دور بالغ الأهمية في تمكين النساء الأردنيات في محافظة معان وباديتها.



وقال إن التوجيهات الملكية السامية والمسارات التطويرية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، تدعم تمكين المرأة وتعمل على توسيع نطاق مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



بدورها، قالت رئيسة الاتحاد في معان، لانا كريشان، إن المبادرة تهدف إلى بناء قدرات الجمعيات المنتسبة للاتحاد وعددها 25 جمعية متعددة الأهداف؛ وتطوير أدائها وتحسين أداء المنتسبات في المجالات المالية والإدارية ومختلف مهام العمل التطوعي، وتدريبهن على إنشاء الائتلافات والشراكات؛ والعمل على تطوير السياسات والأنظمة الخاصة بالاتحاد، وصولًا إلى تمكين تلك الجمعيات من أداء مهامها بالشكل المطلوب، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى العيش لدى فئات النساء عمومًا.



وتحدثت ممثلة "أوكسفام" في الأردن، رولا أبو الرب، حول طبيعة برامج ومشاريع المنظمة التي تدعم قضايا تمكين المرأة في عدة مجالات، مشيرة إلى أن المبادرة ستشكل إضافة نوعية للاتحاد النسائي وللجمعيات المستهدفة في محافظة معان.



وحضر حفل الإطلاق الذي أقيم في مركز سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي، رئيس بلدية معان الدكتور ياسين صلاح، ورؤساء الجمعيات النسائية المستهدفة وعدد من الناشطين والمهتمين بشؤون المرأة في معان.