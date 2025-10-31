الجمعة 2025-10-31 10:13 م
 

إطلاق مبادرة "جولة مشي في مأدبا" بمشاركة مجتمعية واسعة

ا
جانب من المبادرة
 
الجمعة، 31-10-2025 09:07 م

الوكيل الإخباري- أطلق رئيس لجنة بلدية مأدبا الكبرى هيثم الجوينات اليوم الجمعة مبادرة "جولة مشي في مأدبا" وذلك بالتعاون مع مبادرة يلا جوردان، وبمشاركة فاعلة من أبناء المجتمع المحلي وعدد من المهتمين بالنشاطات الرياضية والسياحية.

اضافة اعلان


وانطلقت الجولة عند الساعة الرابعة والنصف مساء واستمرت حتى السابعة مساءً، وشملت عدداً من شوارع وأحياء مأدبا، بهدف تعزيز ثقافة النشاط البدني وتشجيع المواطنين على اتباع أسلوب حياة صحي، إلى جانب الترويج لجمال المدينة ومعالمها السياحية.


وأكد المهندس الجوينات، أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية بلدية مأدبا الكبرى في دعم الأنشطة المجتمعية والرياضية والسياحية التي تسهم في إبراز المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وتعزيز روح المشاركة بين الأهالي.


وتأتي مبادرة "جولة مشي في مأدبا" ضمن سلسلة فعاليات تعمل البلدية على تنظيمها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات المحلية، بهدف دعم السياحة الداخلية وتشجيع العمل المجتمعي التطوعي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الرئاسة المصرية: مشاركة 79 وفداً رسمياً في افتتاح المتحف المصري الكبير

ا

أخبار محلية الكرك: مواطنون يطالبون بترميم المباني التراثية في قرية بذان وبردى القديمة

ل

أخبار محلية توجه حكومي لإطلاق تطبيق لنقل وتوزيع أسطوانات الغاز

ا

أخبار محلية وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره البحريني

ا

أخبار محلية إطلاق مبادرة "جولة مشي في مأدبا" بمشاركة مجتمعية واسعة

ت

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: الوحدة الوطنية وقدرة القوات المسلحة أسقطت محاولات استهداف الوطن

ل

أخبار محلية ولي عهد البحرين يستقبل الصفدي

ا

أخبار محلية ارتفاع الإنفاق على الرواتب بنحو 274 مليون دينار في عام 2026



 
 





الأكثر مشاهدة