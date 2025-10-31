إطلاق مبادرة "جولة مشي في مأدبا" بمشاركة مجتمعية واسعة

الوكيل الإخباري- أطلق رئيس لجنة بلدية مأدبا الكبرى هيثم الجوينات اليوم الجمعة مبادرة "جولة مشي في مأدبا" وذلك بالتعاون مع مبادرة يلا جوردان، وبمشاركة فاعلة من أبناء المجتمع المحلي وعدد من المهتمين بالنشاطات الرياضية والسياحية.

وانطلقت الجولة عند الساعة الرابعة والنصف مساء واستمرت حتى السابعة مساءً، وشملت عدداً من شوارع وأحياء مأدبا، بهدف تعزيز ثقافة النشاط البدني وتشجيع المواطنين على اتباع أسلوب حياة صحي، إلى جانب الترويج لجمال المدينة ومعالمها السياحية.



وأكد المهندس الجوينات، أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية بلدية مأدبا الكبرى في دعم الأنشطة المجتمعية والرياضية والسياحية التي تسهم في إبراز المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وتعزيز روح المشاركة بين الأهالي.