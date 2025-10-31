إطلاق مبادرة "جولة مشي في مأدبا" بمشاركة مجتمعية واسعة

وانطلقت الجولة عند الساعة الرابعة والنصف مساء واستمرت حتى السابعة مساءً، وشملت عدداً من شوارع وأحياء مأدبا، بهدف تعزيز ثقافة النشاط البدني وتشجيع المواطنين على اتباع أسلوب حياة صحي، إلى جانب الترويج لجمال المدينة ومعالمها السياحية.
وأكد المهندس الجوينات، أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية بلدية مأدبا الكبرى في دعم الأنشطة المجتمعية والرياضية والسياحية التي تسهم في إبراز المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وتعزيز روح المشاركة بين الأهالي.
وتأتي مبادرة "جولة مشي في مأدبا" ضمن سلسلة فعاليات تعمل البلدية على تنظيمها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات المحلية، بهدف دعم السياحة الداخلية وتشجيع العمل المجتمعي التطوعي.
