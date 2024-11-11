 
الإثنين 2024-11-11 01:50 ص
 

إطلاق مبادرة كسوة الشتاء في مديرية تربية بني كنانة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الإثنين، 11-11-2024 12:26 ص

الوكيل الإخباري-   - أطلقت مديرية التربية والتعليم في لواء بني كنانه التابعة لمحافظة إربد، اليوم الأحد، مبادرة "كسوة الشتاء"، في مدرسة كفرسوم الأساسية للبنات.

اضافة اعلان


وقال مدير التربية والتعليم زياد الجراح، إن هذه المبادرات تأتي ضمن أهداف الخطة التطويرية التي تنظمها المديرية لتعزيز التعاون والتشاركية بين المدارس والمجتمع المحلي، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تزرع قيم العطاء والتعاون بين أفراد المجتمع.


‎وبين أن المبادرة تتضمن توزيع الملابس الشتوية والبطانيات، للتخفيف من آثار فصل الشتاء على الأسر العفيفة.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين شهيدان وجرحى بقصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين بمخيم النصيرات

ترامب وبوتين

عربي ودولي واشنطن بوست: ترامب يهاتف بوتين ويناقشان حرب أوكرانيا

تعبيرية

طب وصحة طبيب يحذر كبار السن من انتفاخ البطن

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية التعليم العالي: نكفل إعادة الطلبة الـ92 المفصولين إذا طرأ أي تعديل على أوضاع شهاداتهم

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية إطلاق مبادرة كسوة الشتاء في مديرية تربية بني كنانة

شوربة العدس

طب وصحة شوربة العدس للأطفال.. ممنوعة في هذه الحالات

علم الأردن والعراق

أخبار محلية السفير الطراونة يبحث مع رئيس النواب العراقي تعزيز التعاون بين البلدين

ارشيفية

عربي ودولي الصحة اللبنانية: 3189 شهيدا و14078 مصابا منذ بدء العدوان



 


الأكثر مشاهدة