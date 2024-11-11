إطلاق مبادرة كسوة الشتاء في مديرية تربية بني كنانة

وقال مدير التربية والتعليم زياد الجراح، إن هذه المبادرات تأتي ضمن أهداف الخطة التطويرية التي تنظمها المديرية لتعزيز التعاون والتشاركية بين المدارس والمجتمع المحلي، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تزرع قيم العطاء والتعاون بين أفراد المجتمع.
وبين أن المبادرة تتضمن توزيع الملابس الشتوية والبطانيات، للتخفيف من آثار فصل الشتاء على الأسر العفيفة.
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