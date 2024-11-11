إطلاق مبادرة كسوة الشتاء في مديرية تربية بني كنانة

الوكيل الإخباري- - أطلقت مديرية التربية والتعليم في لواء بني كنانه التابعة لمحافظة إربد، اليوم الأحد، مبادرة "كسوة الشتاء"، في مدرسة كفرسوم الأساسية للبنات.

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وقال مدير التربية والتعليم زياد الجراح، إن هذه المبادرات تأتي ضمن أهداف الخطة التطويرية التي تنظمها المديرية لتعزيز التعاون والتشاركية بين المدارس والمجتمع المحلي، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تزرع قيم العطاء والتعاون بين أفراد المجتمع.