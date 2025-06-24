إطلاق مبادرة لدعم وتمكين صاحبات المشاريع الصغيرة بإربد

وقال رئيس الجمعية احمد شتيات، إن المبادرة تسعى إلى إيجاد مساحة لتبادل الخبرات والتجارب بين رائدات الأعمال، ومناقشة التحديات التي تواجه مشاريعهن، إلى جانب توسيع شبكة العلاقات المهنية وتوفير فرص التشبيك والتعلّم، بما ينعكس إيجاباً على تطوير مشاريعهن وتعزيز مشاركتهن المجتمعية.
وأضاف، أن المبادرة تأتي من ضمن أنشطة مشروع "نزاهة"، الممول من الاتحاد الأوروبي، والمُنفذ من قبل رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن)، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، في إطار دعم الشفافية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المحلي.
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