إطلاق مجتمع أكاديمية غرفة تجارة عمّان للتدريب

09:59 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت غرفة تجارة عمّان "مجتمع أكاديمية غرفة تجارة عمّان للتدريب"، بهدف تعزيز الشراكة مع المؤسسات والشركات الداعمة للتدريب والتطوير المهني، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر والاستثمار في رأس المال البشري. اضافة اعلان





وحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين، أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمّان بهجت حمدان، خلال حفل الإطلاق، أن الاستثمار في الإنسان يُعد الأكثر جدوى واستدامة، مشيراً إلى أن المؤسسات التي تضع التدريب والتأهيل في صدارة أولوياتها تكون الأكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات وتعزيز تنافسيتها.



وقال إن غرفة تجارة عمّان حرصت على تطوير أكاديمية التدريب التابعة لها لتكون منصة متقدمة لنقل المعرفة وبناء القدرات وتطوير المهارات، من خلال برامج تدريبية نوعية تواكب احتياجات سوق العمل والتطورات المتسارعة في المجالات الإدارية والمالية واللوجستية والرقمية والتقنية والتشريعية.



وأضاف أن الأكاديمية نفذت خلال العام الماضي 100 برنامج تدريبي متخصص، إلى جانب 20 ورشة عمل توعوية مجانية ركزت على القوانين والتشريعات الناظمة للعمل التجاري، وفي مقدمتها نظام الفوترة الوطني، وأسهمت في بناء قدرات نحو 2000 مشارك من أعضاء الهيئة العامة وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية وأبناء المجتمع المحلي.



وأوضح أن دور الأكاديمية لم يقتصر على التدريب، بل امتد إلى توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات، حيث أتاحت لأكثر من 3000 مشارك فرصة التواصل المباشر مع صناع القرار والمسؤولين والخبراء والمتخصصين، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز المعرفة وتطوير الممارسات المهنية.



وأشار حمدان إلى أن إطلاق المجتمع يمثل مرحلة جديدة في مسيرة الأكاديمية، تقوم على بناء شبكة من الشركاء والمؤسسات التي تؤمن بأهمية التدريب والتطوير المهني وتمكين موظفيها ورفع كفاءتهم وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل.



وبيّن أن المجتمع الجديد سيوفر منصة للتواصل والحوار مع الشركات والمؤسسات والاستماع إلى احتياجاتها التدريبية الفعلية، بما يساعد الأكاديمية على تطوير برامجها وخططها التدريبية بصورة أكثر فاعلية وارتباطاً بمتطلبات بيئة الأعمال.



بدوره، قدّم نائب المدير العام لغرفة تجارة عمّان بشار مقبل، عرضاً تعريفياً حول أكاديمية الغرفة ومجتمع الأكاديمية، استعرض خلاله الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمبادرة، وآليات تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والمزايا المخصصة للشركات الأعضاء في المجتمع، إضافة إلى البرامج التدريبية والمهنية التي تنفذها الأكاديمية.



وشهد الحفل تكريم الجهات والشركات الأكثر مشاركة في برامج الأكاديمية التدريبية خلال 2025، ضمن فئات الشريك الماسي والذهبي والفضي، تقديراً لالتزامها بتطوير كوادرها البشرية ودعم ثقافة التدريب والتعلم المستمر.



كما تخلل الحفل حوار مفتوح مع ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة، جرى خلاله بحث سبل تطوير البرامج التدريبية وتعزيز الشراكة بين الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يسهم في مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل ورفع تنافسية الكوادر الوطنية.



وحضر حفل الإطلاق النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمّان نبيل الخطيب، وعضو مجلس الإدارة أمجد السويلميين، وممثلو مؤسسات وشركات من القطاعين العام والخاص، إلى جانب شركاء الأكاديمية وعدد من المتدربين.





