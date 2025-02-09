إطلاق مجلة البنوك بحلّتها الإلكترونية الجديدة

وقالت جمعية البنوك في بيان اليوم الأحد، إن الإصدار الإلكتروني الجديد يهدف إلى تقديم محتوى محدث، دقيق وسهل الوصول، إضافة إلى تقليل البصمة الكربونية عبر تقليل استخدام الورق، بما يتماشى مع استراتيجيات الاستدامة في القطاع المصرفي.
و تتيح النسخة الإلكترونية من المجلة تجربة قراءة ديناميكية، تشمل بحثًا متقدمًا، روابط تفاعلية، وإمكانية تصفح سلس عبر مختلف الأجهزة الذكية.
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