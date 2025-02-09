الوكيل الإخباري- أعلنت جمعية البنوك عن إطلاق "مجلة البنوك" بحلّتها الإلكترونية الجديدة، وذلك في إطار حرص الجمعية على مواكبة التطورات الرقمية والتحول الإلكتروني، ما يتيح لل تجربة أكثر تفاعلية وسهولة في الوصول إلى المحتوى المالي والمصرفي المتخصص.

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وقالت جمعية البنوك في بيان اليوم الأحد، إن الإصدار الإلكتروني الجديد يهدف إلى تقديم محتوى محدث، دقيق وسهل الوصول، إضافة إلى تقليل البصمة الكربونية عبر تقليل استخدام الورق، بما يتماشى مع استراتيجيات الاستدامة في القطاع المصرفي.