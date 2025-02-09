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إطلاق مجلة البنوك بحلّتها الإلكترونية الجديدة

جمعية البنوك الأردنية
جمعية البنوك الأردنية
الأحد، 09-02-2025 07:47 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت جمعية البنوك عن إطلاق "مجلة البنوك" بحلّتها الإلكترونية الجديدة، وذلك في إطار حرص الجمعية على مواكبة التطورات الرقمية والتحول الإلكتروني، ما يتيح للتجربة أكثر تفاعلية وسهولة في الوصول إلى المحتوى المالي والمصرفي المتخصص.

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وقالت جمعية البنوك في بيان اليوم الأحد، إن الإصدار الإلكتروني الجديد يهدف إلى تقديم محتوى محدث، دقيق وسهل الوصول، إضافة إلى تقليل البصمة الكربونية عبر تقليل استخدام الورق، بما يتماشى مع استراتيجيات الاستدامة في القطاع المصرفي.


و تتيح النسخة الإلكترونية من المجلة تجربة قراءة ديناميكية، تشمل بحثًا متقدمًا، روابط تفاعلية، وإمكانية تصفح سلس عبر مختلف الأجهزة الذكية.

 
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