إطلاق مسابقة حافظ إربد الثالثة

وشارك رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، ورئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم في اربد محمد أبو فارس، ورئيس اللجنة العليا المنظمة الدكتور سعيد الجعفري، وأعضاء الهيئة الإدارية، فعاليات مسابقة حافظ اربد الثالثة التي تنظمها الجمعية بالشراكة مع البلدية.
وأشاد الكوفحي بدور إدارة الجمعية المتميزة بالترتيب والتجهيز لإجراءات المسابقة.
وثمن الجعفري، من جهته، جهود داعمي المسابقة الذين كان لهم الأثر الأكبر في إقامتها ونجاحها لهذا العام.
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