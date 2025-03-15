إطلاق مسابقة حافظ إربد الثالثة

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية اربد الكبرى وجمعية المحافظة على القرآن الكريم، اليوم السبت، مسابقة "حافظ إربد الثالثة ".

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وشارك رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، ورئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم في اربد محمد أبو فارس، ورئيس اللجنة العليا المنظمة الدكتور سعيد الجعفري، وأعضاء الهيئة الإدارية، فعاليات مسابقة حافظ اربد الثالثة التي تنظمها الجمعية بالشراكة مع البلدية.



وأشاد الكوفحي بدور إدارة الجمعية المتميزة بالترتيب والتجهيز لإجراءات المسابقة.