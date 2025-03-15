 
الأحد 2025-03-16 01:10 ص
 




            

        








    

        

        

            إطلاق مسابقة حافظ إربد الثالثة
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                إطلاق مسابقة حافظ إربد الثالثة

            
                

                    جانب من مسابقة حافظ إربد الثالثة
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        11:53 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أطلقت بلدية اربد الكبرى وجمعية المحافظة على القرآن الكريم، اليوم السبت، مسابقة "حافظ إربد الثالثة ".
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وشارك رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، ورئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم في اربد محمد أبو فارس، ورئيس اللجنة العليا المنظمة الدكتور سعيد الجعفري، وأعضاء الهيئة الإدارية، فعاليات مسابقة حافظ اربد الثالثة التي تنظمها الجمعية بالشراكة مع البلدية.

وأشاد الكوفحي بدور إدارة الجمعية المتميزة بالترتيب والتجهيز لإجراءات المسابقة.

وثمن الجعفري، من جهته، جهود داعمي المسابقة الذين كان لهم الأثر الأكبر في إقامتها ونجاحها لهذا العام.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل وقوات الاحتلال تطلق القنابل الغازية بكثافة.


                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب الخليل
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارشيفية
                            
                    
                    

                        
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                                إطلاق مسابقة حافظ إربد الثالثة

                            
                    
                    

                        
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                            إطلاق مسابقة حافظ إربد الثالثة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                جانب من الافطار
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            أوقاف عجلون تقيم إفطاراً جماعياً للأيتام
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
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                                أعمدة الدخان تتصاعد في أعقاب القصف على العاصمة اليمنية صنعاء
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
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