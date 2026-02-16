إطلاق مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوة القرآن

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن إطلاق مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوة وتجويد القرآن الكريم في دورتها الرابعة لعام 2026.

وأوضحت الوزارة أن شروط المشاركة تشمل أن يكون الطالب أو الطالبة من الطلبة غير الأردنيين، ومنتسبا حاليا لإحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن، دون أن يكون مفصولا أو منقطعا أو مؤجلا، بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة العلمية.



ويشترط ألا يكون المتسابق قد حصل على أحد المراكز الثلاثة الأولى في النسخ السابقة من المسابقة. ويجب على الراغبين بالمشاركة تعبئة نموذج الاشتراك وتقديمه قبل نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 23 شباط الحالي.



وأشارت الوزارة إلى أن المسابقة ستعقد خلال شهر رمضان المبارك، وستركز على التلاوة (قراءة) وليس الحفظ، مع تقييم المشاركين وفق معايير التجويد، جمال الصوت، المقامات، الانطباع العام، والشخصية.



ويتولى التحكيم لجنة مكونة من متخصصين وأساتذة ذوي خبرة في مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية من الجامعات الأردنية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فيما سيتم تقديم جوائز مالية للطلبة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، على أن تحدد لاحقا.