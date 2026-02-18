إطلاق مسابقة "نفحات رمضانية" للتصوير الفوتوغرافي

الوكيل الإخباري- أعلنت الجمعية الأردنية للتصوير عن إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي الرمضانية "نفحات رمضانية"، وذلك في إطار تعزيز دور الصورة في توثيق المشهد الديني والاجتماعي لشهر رمضان المبارك في الأردن، وإبراز جمالياته الروحانية والإنسانية.

اضافة اعلان