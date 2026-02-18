إطلاق مسابقة "نفحات رمضانية" للتصوير الفوتوغرافي

وفي حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال رئيس الجمعية حمزة الزيود، إن المسابقة تتناول محاور متعددة تعكس روح الشهر الفضيل، من بينها الأجواء الإيمانية في المساجد، وصلاة التراويح والدعاء، وموائد الإفطار ولمّة العائلة، والأسواق الشعبية قبل الإفطار، إلى جانب الأعمال الخيرية والتكافل الاجتماعي، وزينة وفوانيس رمضان، وكل التفاصيل البصرية التي تعبّر عن خصوصية الشهر المبارك في المجتمع الأردني.
وأوضح أن الجوائز المخصصة للمسابقة تبلغ 400 دينار للجائزة الأولى، و300 للجائزة الثانية، و200 دينار للجائزة الثالثة، مشيراً إلى أن المشاركة مفتوحة أمام المصورين في جميع محافظات المملكة سواء من المحترفين أو الهواة.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان: إيقاف مؤقت لخدمة دفع مخالفات المركبات مساء الأربعاء
-
تعميم بقبول وتسجيل طلبة الدورة التكميلية المدعوون لخدمة العلم
-
الحكومة تستطلع آراء الموظفين حول الدوام 4 أيام بدلا من 5 - رابط
-
وزير الزراعة يوقع اتفاقيات دعم لمصنعين غذائيين
-
الأميرة منى تترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لجمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر
-
"الخدمة والإدارة العامة" تختتم جلسات تشاورية لاعتماد أطر الكفايات الفنية للوظائف النمطية
-
الملكة رانيا تلتقي سيدة ألمانيا الأولى إلكه بودنبندر في عمّان
-
العساف: خدمة الاستفادة من الخصم على المخالفات ستتوفر قريبا عبر سند