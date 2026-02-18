الأربعاء 2026-02-18 07:30 م

إطلاق مسابقة "نفحات رمضانية" للتصوير الفوتوغرافي

الجمعية الأردنية للتصوير
الجمعية الأردنية للتصوير
 
الأربعاء، 18-02-2026 07:09 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت الجمعية الأردنية للتصوير عن إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي الرمضانية "نفحات رمضانية"، وذلك في إطار تعزيز دور الصورة في توثيق المشهد الديني والاجتماعي لشهر رمضان المبارك في الأردن، وإبراز جمالياته الروحانية والإنسانية.

وفي حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال رئيس الجمعية حمزة الزيود، إن المسابقة تتناول محاور متعددة تعكس روح الشهر الفضيل، من بينها الأجواء الإيمانية في المساجد، وصلاة التراويح والدعاء، وموائد الإفطار ولمّة العائلة، والأسواق الشعبية قبل الإفطار، إلى جانب الأعمال الخيرية والتكافل الاجتماعي، وزينة وفوانيس رمضان، وكل التفاصيل البصرية التي تعبّر عن خصوصية الشهر المبارك في المجتمع الأردني.

‏وأوضح أن الجوائز المخصصة للمسابقة تبلغ 400 دينار للجائزة الأولى، و300 للجائزة الثانية، و200 دينار للجائزة الثالثة، مشيراً إلى أن المشاركة مفتوحة أمام المصورين في جميع محافظات المملكة سواء من المحترفين أو الهواة.

 
 


