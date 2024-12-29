إطلاق مسار الوادي المظلم السياحي في البترا

الوكيل الإخباري- افتتحت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الأحد، بالتعاون مع جمعية مسعودة التعاونية، مسار الوادي المظلم السياحي، وذلك بين منطقة دلاغة ومسعودة، ليضاف إلى قائمة المسارات السياحية المقدمة لزوار المدينة.

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ويعتبر المسار الأول في المنطقة ضمن ثلاثة مسارات يتم تأهيلها؛ حيث يتميز بتنوعه الحيوي والجيولوجي، ويشمل عدة أنشطة متنوعة، ما يضيف بعداً جديداً لتجربة السياح في البترا.