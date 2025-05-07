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إطلاق مسار سياحي وثقافي في عجلون

جانب من حفل الإطلاق
جانب من حفل الإطلاق
 
الأربعاء، 07-05-2025 11:04 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت مديرية ثقافة عجلون، اليوم الأربعاء، مسارا سياحيا في المحافظة، بمناسبة عيد الاستقلال الــ 79.

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وأكد محافظ عجلون، نايف الهدايات، خلال رعايته حفل الإطلاق وبحضور النائب فريال بني سلمان، أن الاستقلال يُعد محطة مهمة في تاريخ الأردن، لا سيما أن هذا اليوم يُعبر عن روح الوطنية والانتماء للأرض والوطن، ويعكس إنجازات كبيرة تحققت بفضل القيادة الهاشمية التي تواصل مسيرة البناء والتطوير لتحقيق مستقبل أفضل.


وقال الهدايات إن هذه المسارات تُسهم في تعزيز جذب السياحة إلى المحافظة، وتدعيم العلاقة التشاركية مع جميع المؤسسات الوطنية لتقديم الدعم الكامل من بنى تحتية ومرافق، تُسهم في الترويج للمواقع السياحية والأثرية والتراثية والثقافية والتنموية، وإطالة مدة إقامة السائح.
وأشار مدير الثقافة، سامر الفريحات، إلى أن المسارات الثقافية تُعد جسرا للجهود الوطنية في إبراز الذاكرة الوطنية، والتراث الشعبي، والإرث التاريخي، والمنتج الوطني الذي يسلط الضوء على الإبداعات الثقافية الوطنية.


وقال مدير الآثار أكرم العتوم إن المحافظة تحتوي على مئات المواقع الأثرية، مبينًا أن المسار الثقافي السياحي يمثل فرصة كبيرة لتسليط الضوء على الكنوز الموجودة في عجلون، حيث تُجرى أعمال ترميم شاملة لقلعة عجلون وعدد من المواقع الأثرية الأخرى.


وبيّن مدير السياحة، فراس الخطاطبة، أن عجلون بدأت تشهد حركة سياحية واستثمارية نشطة، مؤكدًا أن هناك مشاريع سياحية قيد التنفيذ وأخرى تم إنجازها، وأن نسبة الإشغال في غالبية المشاريع السياحية بلغت 100بالمئة في أيام العطل ونهاية الأسبوع.

 
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