إطلاق مسار عمان - مادبا الباص السريع رسمياً .. تفاصيل الرحلات اليومية

وتبدأ الرحلات في تمام الساعة السادسة صباحاً من مأدبا، والسابعة صباحاً من عمّان، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً في كلا الاتجاهين، بمعدل حافلة كل نصف ساعة.
ويشمل مسار الخط المرور عبر: منطقة طارق، مجمع الشمال، دوار المدينة الرياضية، إشارات وادي صقرة، شارع الأميرة بسمة، كوريدور عبدون، شارع المطار، جامعة الزيتونة، جسر مأدبا، الأندلسية، كينغز أكاديمي، دوار المحبة، والبنك الإسلامي في مأدبا.
ويُذكر أن الحافلات تسير داخل عمّان على مسار الباص السريع، بينما تستخدم طريق الخدمات على طريق المطار، ما يسهم في تقليل زمن التنقل وتوفير خدمة نقل أكثر كفاءة وانتظاماً للمواطنين.
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