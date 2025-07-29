إطلاق مشروع أتمتة خدمات المناطق الحرة

الوكيل الإخباري- أطلقت لمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية خلال اجتماع لها اليوم الثلاثاء مشروع "أتمتة خدمات المناطق الحرة والتنموية" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الطرفين، وبالشراكة مع شركة دلتا انفورماتكس.

اضافة اعلان



ويهدف المشروع بحسب بيان للمجموعة إلى تطوير وتنفيذ 64 خدمة إلكترونية تقدمها المجموعة الأردنية عبر البوابة الإلكترونية ومراكز خدمة الجمهور، في إطار جهود التحول الرقمي التي تشهدها مؤسسات الدولة المختلفة.



وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى بتنفيذ 20 خدمة إلكترونية، تليها الثانية بـ 22 خدمة، وتختتم بتنفيذ 22 خدمة إضافية، وبما يضمن التدرج في التطبيق وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.



وأكد مدير عام المناطق الحرة الأردنية عبد الحميد غرايبة، أن إطلاق هذا المشروع يأتي كخطوة استراتيجية في إطار تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمراجعين، مشيرا إلى أن الأتمتة ستسهم في تقليل الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى رضا المتعاملين.



وأضاف، إن المشروع يأتي انسجاما مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحفيز بيئة الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية.



من جانبه، أوضح مدير التحول والتمكين الرقمي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس رامي الرواشدة، أن الوزارة حريصة على دعم مشاريع التحول الرقمي في مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة في تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتشمل قطاعات حيوية، وبما يعزز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات الحكومية.