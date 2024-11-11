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إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي والامن الغذائي والمائي في الاغوار

إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي والامن الغذائي والمائي
إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي والامن الغذائي والمائي
الإثنين، 11-11-2024 04:19 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت العربية لحماية الطبيعة، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية – دولة الكويت اليوم الاثنين، مشروع التمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال تنفيذ المشاريع الزراعية المستدامة في الأغوار الأردنية.

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ويهدف المشروع إلى محاربة البطالة في المجتمعات الريفية/ الأغوار الأردنية، خاصة المزارعين، وتمكينهم اقتصاديا، وتعزيز فرص الدخل الإضافية وزيادة الرقعة الزراعية المنتجة، والعمل على الاستفادة من فائض الإنتاج الزراعي وتعزيز إدارة الموارد المائية.


وقال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور خلال رعايته إطلاق المشروع مندوبا عن وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الأردن واجه خلال السنوات الماضية تحديات متعلقة بالأمن الغذائي، والتغير المناخي، وأزمات اللجوء، موضحا أن التوجيهات الملكية السامية وجهت الحكومة العمل على وضع وإنجاز استراتيجية تتضمن خطة تنفيذية شاملة ومتكاملة لـ 10 سنوات، حيث جرى تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي بهدف التغلب على التحديات وتحقيق الأمن الغذائي.

 
gnews

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