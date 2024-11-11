إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي والامن الغذائي والمائي في الاغوار

الوكيل الإخباري- أطلقت العربية لحماية الطبيعة، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية – دولة الكويت اليوم الاثنين، مشروع التمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال تنفيذ المشاريع الزراعية المستدامة في الأغوار الأردنية.

اضافة اعلان



ويهدف المشروع إلى محاربة البطالة في المجتمعات الريفية/ الأغوار الأردنية، خاصة المزارعين، وتمكينهم اقتصاديا، وتعزيز فرص الدخل الإضافية وزيادة الرقعة الزراعية المنتجة، والعمل على الاستفادة من فائض الإنتاج الزراعي وتعزيز إدارة الموارد المائية.