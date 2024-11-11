إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي والامن الغذائي والمائي في الاغوار

ويهدف المشروع إلى محاربة البطالة في المجتمعات الريفية/ الأغوار الأردنية، خاصة المزارعين، وتمكينهم اقتصاديا، وتعزيز فرص الدخل الإضافية وزيادة الرقعة الزراعية المنتجة، والعمل على الاستفادة من فائض الإنتاج الزراعي وتعزيز إدارة الموارد المائية.
وقال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور خلال رعايته إطلاق المشروع مندوبا عن وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الأردن واجه خلال السنوات الماضية تحديات متعلقة بالأمن الغذائي، والتغير المناخي، وأزمات اللجوء، موضحا أن التوجيهات الملكية السامية وجهت الحكومة العمل على وضع وإنجاز استراتيجية تتضمن خطة تنفيذية شاملة ومتكاملة لـ 10 سنوات، حيث جرى تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي بهدف التغلب على التحديات وتحقيق الأمن الغذائي.
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