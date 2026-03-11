الخميس 2026-03-12 01:01 ص

إطلاق مشروع "الصندوق البريدي الرقمي" المرتبط بالرمز البريدي العالمي

شعار البريد الأردني
شركة البريد الأردني
 
الأربعاء، 11-03-2026 11:39 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وشركة البريد الأردني بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي، عن البدء التجريبي بإطلاق مشروع الصندوق البريدي الرقمي (الافتراضي) المرتبط بالرمز البريدي الأردني المعتمد دولياً.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني الأربعاء، تهدف هذه الخطوة إلى تطوير منظومة العناوين البريدية في المملكة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية واللوجستية.


ويتيح المشروع لكل مواطن الحصول على صندوق بريد رقمي مجاني يمثل عنواناً بريدياً شخصياً موثقاً مرتبطاً بالموقع الجغرافي لمنزله وفق الرمز البريدي المعتمد من الاتحاد البريدي العالمي، وبما يمكّنه من استخدامه في المراسلات البريدية واستلام الطرود والخدمات المختلفة، إضافة إلى تسهيل عمليات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل في مختلف مناطق المملكة.

 
 


