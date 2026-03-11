إطلاق مشروع "الصندوق البريدي الرقمي" المرتبط بالرمز البريدي العالمي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وشركة البريد الأردني بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي، عن البدء التجريبي بإطلاق مشروع الصندوق البريدي الرقمي (الافتراضي) المرتبط بالرمز البريدي الأردني المعتمد دولياً.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني الأربعاء، تهدف هذه الخطوة إلى تطوير منظومة العناوين البريدية في المملكة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية واللوجستية.