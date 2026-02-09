إطلاق مشروع بناء القدرات في المهارات الخضراء للتدريب المهني في الأردن

12:41 م

الوكيل الإخباري- أطلق اليوم الاثنين في مؤسسة التدريب المهني مشروع بناء القدرات في المهارات الخضراء للتدريب المهني في الأردن بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA). اضافة اعلان





وجرى حفل الإطلاق للمشروع برعاية رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكار، بحضور سفير جمهورية كوريا لدى المملكة "كيم بيل وو"، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة رأفت الصوافين، وعدد من الشركاء وممثلي الجهات ذات العلاقة.



ويأتي المشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كوريا الجنوبية، وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، الذي يشكّل خطوة نوعية في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطوير منظومة التدريب المهني بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.



ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال المهارات الخضراء من خلال إنشاء أول مركز أردني متميز للمهن الخضراء، يُسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية الخضراء.



ويُنفذ المشروع وفق رؤية متكاملة تشمل إعداد المخطط الشامل لتشغيل مركز التميز، وإنشاء وتجهيزه وفق أفضل المعايير الدولية، إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج تدريب مهني خضراء، وبناء قدرات القيادات الوطنية والمدربين، وتفعيل مسارات التشغيل وريادة الأعمال الخضراء.



كما يتضمن المشروع تنفيذ برامج تدريبية نوعية في جمهورية كوريا لصنّاع القرار والمدربين، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب محلية متقدمة تشمل إعداد مدربين بما يضمن نقل المعرفة وتوطين الخبرات، حيث يستهدف المشروع أكثر من 60 كادرًا وطنيًا ضمن برامج بناء القدرات.



وقد تم اعتماد برامج تدريبية متخصصة في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، والمركبات الصديقة للبيئة، والمياه ومعالجة المياه، بطاقة تدريبية سنوية تبلغ 354 متدربًا، موزعة بين برامج تدريب مهني طويلة الأمد وبرامج قصيرة الأمد لرفع المهارات وتعزيز الجاهزية المهنية.



وأكد الدكتور خالد البكار في كلمة ألقاها على أهمية المشروع في دعم التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المهارات الخضراء يمثل ركيزة أساسية لخلق فرص عمل نوعية ومستدامة للشباب الأردني، وتعزيز تنافسية التدريب المهني على المستويين الإقليمي والدولي.



وبين أن المشروع يأتي ضمن رؤية مؤسسة التدريب المهني لتحديث برامجها التدريبية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المملكة، ومن المتوقع أن يلعب المشروع دورًا رئيسيًا في تشجيع وتنشيط فرص العمل الخضراء في الأردن، من خلال تعزيز القوى العاملة الماهرة في الصناعات الخضراء.



وأضاف أن مؤسسة التدريب المهني تحرص على تبنّي برامج تدريبية حديثة ومبتكرة تواكب التحولات العالمية، لا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة، انطلاقًا من دورها الوطني في تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، مؤكداً أن شراكتها الاستراتيجية مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) تعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي ونقل الخبرات العالمية وتطوير نماذج تدريب مهني نوعية قائمة على أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتمكين الشباب الأردني من المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا.



من جانبه، قال سفير جمهورية كوريا كيم بيل وو: "يُجسّد المشروع التزام كوريا القوي والمتجدد برؤية التحديث الاقتصادي للأردن، ولا سيما ركيزتيها الأساسيتين: الأردن الأخضر والأردن الذكي".



وأشار إلى أن "التعليم والتدريب المهني شكّلا ركيزة محورية في جهود كوريا لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن"، معربًا عن أمله في أن يُسهم هذا المشروع في تحقيق قصة نجاح جديدة، استنادًا إلى سجل حافل من التعاون الوثيق، بدءًا من المعهد التقني الأردني–الكوري في الزرقاء (JOKOTI) وصولًا إلى برنامج التدريب المهني في جامعة البلقاء التطبيقية.

