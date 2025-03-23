الأحد 2025-03-23 05:29 م
 

إطلاق مشروع "تدريب متدربين في الشركات الناشئة"

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
 
الأحد، 23-03-2025 05:09 م

الوكيل الإخباري-    باشرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بتنفيذ من مؤسسة إنجاز، مشروع "تدريب متدربين في الشركات الناشئة".

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وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، يُعتبر المشروع أحد مشاريع السياسة العامة لريادة الأعمال في الأردن، ومن ضمن محور دعم الشركات الناشئة التي تعمل عليها الوزارة، بهدف تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم للاندماج الفاعل في سوق العمل، مع التركيز على دعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة.


ويأتي إطلاق المشروع في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، وأبرزها محدودية التمويل وصعوبة إيجاد كفاءات بشرية تلبي احتياجات السوق المتغيرة.

 
 
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