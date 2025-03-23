إطلاق مشروع "تدريب متدربين في الشركات الناشئة"

الوكيل الإخباري- باشرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بتنفيذ من مؤسسة إنجاز، مشروع "تدريب متدربين في الشركات الناشئة".

اضافة اعلان



وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، يُعتبر المشروع أحد مشاريع السياسة العامة لريادة الأعمال في الأردن، ومن ضمن محور دعم الشركات الناشئة التي تعمل عليها الوزارة، بهدف تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم للاندماج الفاعل في سوق العمل، مع التركيز على دعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة.