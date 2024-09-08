إطلاق مشروع تقييم التحول الرقمي في القطاع الصحي

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارتا الاقتصاد الرقمي والريادة والصحة، مشروع تقييم واقع التحول الرقمي في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في المملكة، وتطوير الاستراتيجية التي سيتم من خلالها وضع خارطة الطريق للمشاريع المستقبلية.

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ويأتي المشروع ضمن الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة "بريسايت" المتخصصة بتحليل البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي والتي تتخذ من أبوظبي موقعاً لها.



وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأحد، يهدف المشروع إلى تنفيذ مجموعة من مشاريع التحول الرقمي في وزارة الصحة في المملكة.



وستتضمن المشاريع دراسة العمليات والإجراءات وتحديد الفجوات التي سينتج عنها استراتيجية وخطة تنفيذية خاصة بوزارة الصحة، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في وزارة الصحة.



وستتولى شركة "بريسايت" مسؤولية نقل وتعميم حلول أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، لتحسين مخرجات منظومة الرعاية الصحية في الأردن.



وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الشركة المنفذة للمشروع والذي سيستمر لمدة ستة شهور، ستعمل على اقتراح مجموعة من المشاريع التي من شأن تنفيذها الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتخفيض التكاليف العلاجية.



وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل مجموعة من المشاريع المهمة، بما في ذلك تطوير استراتيجية لإنشاء منصة لتبادل البيانات الصحية ودراسة لنموذج العمل الأمثل لتشغيلها، كما تشمل مشاريع لتوفير عدد من الخدمات الصحية عن بُعد عبر مستشفى افتراضي، بالإضافة إلى إنشاء نظام لفوترة المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.



من جهته، قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إننا نعمل على تنفيذ مشاريع رئيسية في إطار التحول الرقمي، منها تقييم النضج الرقمي وبناء خارطة الطريق وتبني استراتيجية لتبادل المعلومات الصحية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الإلكترونية بين مقدمي الرعاية الصحية، مشيرا الى ان المشروع يشمل أيضا إنشاء مستشفى افتراضي في مدينة السلط.