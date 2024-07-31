إطلاق مشروع لتعزيز الأمن الغذائي في الأردن

الوكيل الاخباري- أطلقت وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الأربعاء، مشروع تعزيز الأمن الغذائي وصمود المجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين في الأردن من خلال سلاسل إنتاج الأغذية الزراعية.



واكد وزير الزراعة خالد حنيفات خلال رعايته إطلاق المشروع، بحضور السفير الإيطالي في الأردن لوتشيانو بيزوتي، أن المشروع يدعم جهود قدرات الأفراد والجمعيات لدعم صمود المجتمعات المحلية وتمكينها في المحافظات والأطراف.



وأشاد بجهود الفاو وتعاونها للنهوض بالقطاع الزراعي، مثنيا على التعاون والشراكة مع إيطاليا ودورها في دعم مشاريع التطوير للقطاع.



وأشار حنيفات إلى أن الأزمات الإقليمية الممتدة والعالمية وما تخللها من لجوء وتأثير على سلاسل الإنتاج والتوريد إضافة إلى أزمة المناخ جعلتنا بحاجة إلى التعاون والتشاركية في تطوير أدوات القطاع الزراعي وتمكينه عبر الإرشاد والحصاد المائي والتقنيات الحديثة وصولا إلى الاستغلال الأمثل لفرص تحقق الأمن الغذائي.



من جهته، أكد السفير الإيطالي أن المشروع يعالج بشكل مباشر التحديات الحرجة المتعلقة بالأمن الغذائي وسبل العيش التي يواجهها اللاجئون السوريون والمجتمعات المضيفة الأردنية من خلال تعزيز الاعتماد على الذات وأنظمة الإنتاج الزراعي الغذائي المستدامة.



وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تمكين هذه الفئات السكانية الضعيفة والمساهمة في التنمية طويلة الأجل في الأردن.



وقال ممثل الفاو في الأردن نبيل عساف، "يأتي هذا المشروع تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة كالهدف الأول المتمثل في القضاء على الفقر، والثاني: القضاء على الجوع، والخامس: المساواة بين الجنسين، إضافة إلى الهدف العاشر: الحد من عدم المساواة".