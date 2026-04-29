إطلاق مشروع لتعزيز العلاج بالموسيقى وتطوير التأهيل السمعي لـ"ذوي الإعاقة"

ووفق بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، يأتي إطلاق المشروع استجابة للمعطيات الوطنية التي تشير إلى أن عدد "ذوي الإعاقة" في الأردن يبلغ نحو 1.2 مليون شخص، أي ما نسبته 11.2 بالمئة من إجمالي السكان، ما يبرز الحاجة إلى توسيع نطاق الخدمات التأهيلية المتخصصة ورفع كفاءتها وفق أحدث الممارسات العالمية.
وأشار المجلس إلى أن المشروع يرتكز على تطوير العلاج بالموسيقى كأحد المسارات التأهيلية المتقدمة، من خلال نقله من إطار الدعم النفسي والاجتماعي العام إلى ممارسة مهنية قائمة على الأدلة تسهم في تحقيق نتائج وظيفية ملموسة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في مجالات التواصل، والمهارات الحركية، والتنظيم الحسي.
