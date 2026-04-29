إطلاق مشروع لتعزيز العلاج بالموسيقى وتطوير التأهيل السمعي لـ"ذوي الإعاقة"

الوكيل الإخباري- أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مؤسسة الملك الحسين ممثلة بالمعهد الوطني للموسيقى، إطلاق مشروع وطني متكامل يهدف إلى تعزيز القدرات المهنية في العلاج بالموسيقى، إلى جانب تطوير مهارات التقييم السمعي وتطور اللغة لدى الأشخاص زارعي القوقعة، في خطوة تعكس التزام الأردن بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات التأهيلية القائمة على الأدلة.

ووفق بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، يأتي إطلاق المشروع استجابة للمعطيات الوطنية التي تشير إلى أن عدد "ذوي الإعاقة" في الأردن يبلغ نحو 1.2 مليون شخص، أي ما نسبته 11.2 بالمئة من إجمالي السكان، ما يبرز الحاجة إلى توسيع نطاق الخدمات التأهيلية المتخصصة ورفع كفاءتها وفق أحدث الممارسات العالمية.