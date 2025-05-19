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إطلاق مشروع لصناعة هدايا تراثية لإحياء وسط مادبا

مادبا
مادبا
 
الإثنين، 19-05-2025 04:14 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مؤسسة "شبابنا عزوة" في محافظة مادبا، اليوم الاثنين، مشروع "صُنع في مادبا"، الهادف إلى إعادة إحياء وسط المدينة السياحي، من خلال التشجيع على صناعة الهدايا التذكارية.

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ويهدف المشروع إلى صناعة هدايا تذكارية تستلهم روح مادبا وتراثها الثقافي الغني، لزيادة تفاعل السائح مع المدينة، وتمكين المهتمين بإنشاء مشاريع متناهية الصغر، وتحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتسويق.


وأكد مساعد محافظ مادبا، راكان العدوان، خلال رعايته إطلاق المشروع، أهمية هذه المبادرات في دعم الصناعات المحلية، ودورها في الترويج السياحي، وتقديم منتجات تُخلِّد ذاكرة المكان، وتحكي قصة مادبا وتاريخها وتراثها العريق.

 
gnews

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