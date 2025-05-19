إطلاق مشروع لصناعة هدايا تراثية لإحياء وسط مادبا

الوكيل الإخباري- أطلقت مؤسسة "شبابنا عزوة" في محافظة مادبا، اليوم الاثنين، مشروع "صُنع في مادبا"، الهادف إلى إعادة إحياء وسط المدينة السياحي، من خلال التشجيع على صناعة الهدايا التذكارية.

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ويهدف المشروع إلى صناعة هدايا تذكارية تستلهم روح مادبا وتراثها الثقافي الغني، لزيادة تفاعل السائح مع المدينة، وتمكين المهتمين بإنشاء مشاريع متناهية الصغر، وتحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتسويق.