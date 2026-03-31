إطلاق مشروع لصيانة الطريق الصحراوي من القويرة إلى جمرك وادي اليتم

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان المباشرة بتنفيذ مشروع صيانة وتحسين الطريق الصحراوي في مناطق متفرقة، تمتد من منطقة القويرة وصولا إلى جمرك وادي اليتم، بطول إجمالي يبلغ نحو 20 كيلومترا، إضافة إلى أعمال صيانة في مواقع متفرقة من طريق العقبة الخلفي، وذلك في إطار خطط الوزارة لتأهيل وتطوير شبكة الطرق الحيوية في المملكة.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، إن المشروع يأتي استكمالا لحزمة من مشاريع الصيانة والتحديث التي تنفذها الوزارة على الطريق الصحراوي وطريق العقبة الخلفي، نظرا لأهميتهما الاستراتيجية، باعتبارهما شريانين رئيسيين يربطان العاصمة عمان بميناء العقبة، ويخدمان حركة نقل البضائع والمسافرين، إلى جانب دعمهما للقطاعات الاقتصادية، خاصة التجارية والسياحية.