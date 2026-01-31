السبت 2026-01-31 07:32 م

إطلاق مشروع وطني لتعزيز اقتصاد النحل المستدام وآفاق التنمية الريفية

ز
أرشيفية
 
السبت، 31-01-2026 04:54 م

الوكيل الإخباري-  أُطلق في عمّان، مشروع "بلان بي" بهدف تعزيز اقتصاد النحل المستدام، وذلك خلال مؤتمر بعنوان "من خلايا النحل إلى آفاق التنمية المستدامة"، إذ شهد الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع.

اضافة اعلان


وشارك في المؤتمر أكثر من 300 شخص حضوريا وعبر الإنترنت، من ممثلي نقابة النحالين، والاتحاد الدولي للنحالين، وصنّاع السياسات، والعاملين في قطاع تربية النحل.


وتضمّن المؤتمر حلقة نقاش رفيعة المستوى تناولت عددا من المحاور الرئيسية، أبرزها دور النباتات والمناخ والتنوع البيولوجي في جودة العسل وأصالته، ومساهمة رائدات الأعمال في بناء اقتصاد نحل شامل وقادر على الصمود، إضافة إلى إمكانات سياحة النحل في تنويع مصادر الدخل الريفي، بالاستفادة من تجارب ناجحة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.


ويُموَّل المشروع بنسبة 89% من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج "التعاون الإقليمي لدول حوض المتوسط" وبميزانية إجمالية تبلغ نحو 2.8 مليون يورو، منها قرابة 2.5 مليون يورو مساهمة مباشرة من الاتحاد الأوروبي.


ويُنفَّذ المشروع من خلال 7 شركاء من ست دول هي؛ قبرص، إيطاليا، الأردن، مصر، فلسطين، ولبنان، بقيادة غرفة تجارة وصناعة قبرص، وبمشاركة كل من غرفة تجارة وصناعة قبرص، وشركة متخصصة في الاستشارات الزراعية، واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، وجمعية سيدات الأعمال الفلسطينيات "أصالة" ومركز الخدمات الترويجية للمؤسسات في كالياري وأوريستانو، وجمعية "إيد بإيد" للتمكين الاقتصادي والريادة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

أخبار محلية عاجل وزير الصحة: خطة شاملة لصيانة المرافق الصحية وتنظيم أدوار الانتظار

و

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد مركز شباب الرمثا

و

أخبار محلية بدء التحاق مكلفي خدمة العلم بمركز التدريب في شويعر

و

أسواق ومال أبرز أسباب انهيار الذهب عالميا.. وهذا مصير الذهب في المستقبل

ت

أخبار الشركات ارتفاع الارباح الصافية لمجموعة البنك العربي لتصل الى 1.13 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2025

ز

أخبار محلية رئيس الوزراء يفتتح الجلسات الحوارية المتخصصة حول مشروع مدينة عمرة

ت

أخبار الشركات بنك الإسكان يكرّم موظفيه المتطوعين في برنامج "إمكان الإسكان" لعام 2025

ت

طب وصحة اكتشاف مهم قد يغير طريقة فهمنا لعلاقة السمنة بالأمراض العصبية



 






الأكثر مشاهدة