إطلاق مشروع وطني لتعزيز اقتصاد النحل المستدام وآفاق التنمية الريفية

الوكيل الإخباري- أُطلق في عمّان، مشروع "بلان بي" بهدف تعزيز اقتصاد النحل المستدام، وذلك خلال مؤتمر بعنوان "من خلايا النحل إلى آفاق التنمية المستدامة"، إذ شهد الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع.

وشارك في المؤتمر أكثر من 300 شخص حضوريا وعبر الإنترنت، من ممثلي نقابة النحالين، والاتحاد الدولي للنحالين، وصنّاع السياسات، والعاملين في قطاع تربية النحل.



وتضمّن المؤتمر حلقة نقاش رفيعة المستوى تناولت عددا من المحاور الرئيسية، أبرزها دور النباتات والمناخ والتنوع البيولوجي في جودة العسل وأصالته، ومساهمة رائدات الأعمال في بناء اقتصاد نحل شامل وقادر على الصمود، إضافة إلى إمكانات سياحة النحل في تنويع مصادر الدخل الريفي، بالاستفادة من تجارب ناجحة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.



ويُموَّل المشروع بنسبة 89% من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج "التعاون الإقليمي لدول حوض المتوسط" وبميزانية إجمالية تبلغ نحو 2.8 مليون يورو، منها قرابة 2.5 مليون يورو مساهمة مباشرة من الاتحاد الأوروبي.