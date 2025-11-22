إطلاق ملتقى التوجيه المهني "بتك" بتربية بني عبيد

وأكد مدير الشؤون التعليمية بتربية بني عبيد، مراد عبيدات، خلال حفل الإطلاق الذي استضافته مدرسة عمر اللافي الثانوية للبنين، الأهمية القصوى للتعليم المهني التقني، مشددًا على ضرورة توجيه الطلبة نحو التخصصات المهنية الجديدة التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم، خاصة في مسار التعليم المهني التقني (بتك)، لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الأردني والعالمي المتطورة.
وقال إن الخطة الاستراتيجية للوزارة تركز على تعزيز مشاركة الطلبة في هذا المسار وزيادة سنوات التدريس لتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات التعليمية والتقنية اللازمة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
من جانبها، أشارت رئيسة قسم التعليم المهني والإنتاج بالمديرية، سوزان أبو حسين، إلى أن هذا الملتقى يمثل فرصة للإجابة عن استفسارات الحضور والاستفادة من المزايا التي يقدمها نظام التعليم المهني التقني.
وحضر الملتقى عدد من نواب المنطقة ومختصون في التعليم المهني، ورؤساء وأعضاء شبكات مجلس التطوير، ومديرو ومديرات المدارس، ومعلمون وأولياء أمور الطلبة.
واشتملت فعاليات الملتقى على عروض تقديمية متنوعة عن مسارات التعليم المهني، وعرض المعلم أنس أبو سلطانة لتطبيق تم تطويره على (Play Store) لتحديد الدخل والمصاريف، واستعراض مشاريع وتطبيقات وألعاب من قبل الطلبة لتجسيد قصص النجاح والاستفادة الفعلية من التعليم التقني، كما تضمن فقرة "سؤال وجواب" تفاعلية تم خلالها الرد على استفسارات أولياء الأمور.
