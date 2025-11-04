إطلاق منصة "درب" لتمكين الرياديين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة منصة "درب"، التي تمكّن الشباب من الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ في مشاريعهم الريادية عبر 3 مسارات رئيسة تهدف إلى تحقيق النمو والتطور.

وبحسب الوزارة، تم إطلاق المنصة بالتعاون مع منصة "I2Z"، التي تدار من قبل منظمة شركاء للأفضل، حيث يتزامن موعد الإطلاق مع احتفالات الأردن بانطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي في نسخته الـ17.