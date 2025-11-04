إطلاق منصة "درب" لتمكين الرياديين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع

وبحسب الوزارة، تم إطلاق المنصة بالتعاون مع منصة "I2Z"، التي تدار من قبل منظمة شركاء للأفضل، حيث يتزامن موعد الإطلاق مع احتفالات الأردن بانطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي في نسخته الـ17.
