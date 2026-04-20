الإثنين 2026-04-20 10:56 م

إطلاق نظام التفتيش الإلكتروني لتعزيز الرقابة البيئية

وزارة البيئة
الإثنين، 20-04-2026 09:33 م

الوكيل الإخباري-     أطلقت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، نظام التفتيش البيئي الإلكتروني، في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي في العمل الرقابي والخدمي، وتعزيز كفاءة الأداء الميداني.

اضافة اعلان


وقال وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، خلال مؤتمر صحفي، إن النظام الجديد يشكل منظومة حديثة تهدف إلى تطوير آليات الرقابة الميدانية، من خلال توظيف أدوات رقمية متقدمة تسهم في تسريع الاستجابة للملاحظات والمخالفات، وتحسين مستوى الالتزام البيئي.


وأضاف أن إطلاق النظام يمثل "خطوة نوعية" في مجال التفتيش البيئي، مشيراً إلى أن الإجراءات السابقة كانت تعتمد على أساليب غير مؤتمتة، فيما سيعمل النظام الحالي على تنظيم عمليات التفتيش وفق منهجية إلكترونية شاملة، ضمن توجهات الحكومة نحو تقديم خدمات رقمية متكاملة.


وأوضح أن المشروع يأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع الأتمتة والتحول الرقمي ضمن أولوياتها، لافتاً إلى أن الحكومة ماضية في تطوير أدواتها الرقابية بما يواكب أحدث الممارسات العالمية.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 