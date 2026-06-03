إطلاق 39 مشروعا زراعيا لعام 2026 لتعزيز منظومة البحث العلمي

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية، 39 مشروعا بحثيا رياديا لعام 2026 موافق عليها من اللجنة العلمية للمركز، والتي تعزز منظومة الابتكار الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

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وبحسب بيان الأربعاء، أكد المدير العام للمركز إبراهيم الرواشدة، أن هذه المشاريع تعكس التزام المركز بتوجيه البحث العلمي نحو إيجاد حلول ذكية للتحديات المناخية والبيئية، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والزراعة الرقمية والإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، كما تسهم بتعزيز كفاءة استخدام المياه، وتطوير نظم إنتاج زراعي أكثر مرونة واستدامة، ودعم صغار المزارعين بالعلوم الزراعية والتقنيات الحديثة وأهمية الاستثمار في رأس المال البشري البحثي، وتحفيز الباحثين على الإبداع والتميز وإنتاج المعرفة التطبيقية القادرة على إحداث أثر تنموي ملموس.



وتشكل المشاريع البحثية منصة متقدمة لنقل التكنولوجيا الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز تنافسية القطاع الزراعي الأردني على المستويين الإقليمي والدولي.



وتناولت المشاريع المعتمدة موضوعات متنوعة شملت تحسين إنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية، وتطوير أصناف نباتية متحملة للظروف البيئية المختلفة، وإدارة الموارد المائية، ومكافحة الآفات والأمراض النباتية، إضافة إلى دراسات متخصصة في الإنتاج الحيواني والتلقيح الاصطناعي والموارد الوراثية النباتية والحيوانية.



كما تضمنت المشاريع أبحاثا حول استخدام التقنيات الحيوية والذكاء الزراعي في رفع كفاءة الإنتاج، وتطوير أنظمة زراعة حديثة، والاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية، إلى جانب دراسات تتعلق بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي.