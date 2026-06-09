إعادة انتخاب مهند العزة عضواً في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وجاء فوز العزة في انتخابات شهدت منافسة قوية بين (17) مرشحاً، تبعه انسحاب اثنين من المتنافسين ليصل عددهم إلى (15) مرشحاً، تنافسوا على (9) مقاعد في اللجنة، حيث كان المرشح العربي الوحيد في هذه الدورة الانتخابية.
ويُعد العزة من الخبراء المستقلين البارزين في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتمتع بخبرة تتجاوز عشرين عاماً في المجالات القانونية والحقوقية والسياسات العامة. وخلال ولايته الأولى في اللجنة، اضطلع بأدوار قيادية بارزة، من بينها رئاسة الفريق العامل المعني بمنهجيات وآليات عمل اللجنة، والمساهمة في تطوير أساليب عملها وتعزيز تفاعلها مع الدول الأطراف ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تولى مسؤوليات مهمة بصفته مقرراً لعدد من الدول الأطراف في الاتفاقية، وشارك في الفرق العاملة المعنية بالبلاغات الفردية والبروتوكول الاختياري، والنساء ذوات الإعاقة، وإنهاء الإيواء المؤسسي، إلى جانب قيادته للفريق العامل المعني بإعداد التقرير الخاص بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعكس إعادة انتخاب العزة الثقة الدولية بخبرته وكفاءته المهنية وإسهاماته خلال ولايته الأولى، كما يؤكد الحضور الأردني الفاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والدور المتقدم الذي يضطلع به الأردن في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وفي تعليقه على نتائج الانتخابات، أعرب العزة عن اعتزازه بالثقة التي منحته إياها الدول الأطراف، مؤكداً أن إعادة انتخابه تمثل مسؤولية متجددة لمواصلة العمل مع أعضاء اللجنة والدول الأطراف ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير أعمال اللجنة بما يسهم في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أنحاء العالم.
وتوجه العزة بالشكر والتقدير إلى كبير الأمناء ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأمير مرعد بن رعد على دعمه المستمر وثقته، كما أعرب عن تقديره لكوادر المجلس كافة على ما قدموه من دعم وإسناد مهني وفني طوال فترة عضويته الأولى وخلال مسار إعادة انتخابه، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس تكامل الجهود الوطنية والعمل المؤسسي الذي يميز الأردن في المحافل الدولية.
كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين وللبعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك ممثلة بالسفير وليد عبيدات وكافة الكوادر العاملة فيها على الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي بذلتاها دعماً للترشيح الأردني، مثمناً الدعم الذي قدمته وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى وجامعة الدول العربية والدول العربية الشقيقة خلال العملية الانتخابية.
يُشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي الهيئة الدولية المختصة برصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتألف من خبراء مستقلين ينتخبهم مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، ويتولون متابعة التزام الدول بأحكامها وتعزيز تطوير معاييرها وتفسيرها على المستوى الدولي.
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