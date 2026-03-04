إعادة تشغيل جهاز الماموغرام بمستشفى البادية الشمالية

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة مستشفى البادية الشمالية الحكومي الانتهاء من أعمال صيانة جهاز الماموغرام وعودته إلى الخدمة مع بداية الشهر الحالي، مؤكدة استئناف تقديم خدمة تصوير الثدي من يوم الأحد إلى الخميس ضمن أوقات الدوام الرسمي.

