إعادة تشغيل جهاز الماموغرام بمستشفى البادية الشمالية

وأكدت إدارة المستشفى في بيان اليوم الأربعاء، أهمية فحص الماموغرام في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيرة الى أن التشخيص المبكر يسهم بشكل كبير في زيادة فرص العلاج والشفاء لا سيما لمن تجاوزن سن الأربعين.
