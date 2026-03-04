الأربعاء 2026-03-04 10:06 م

إعادة تشغيل جهاز الماموغرام بمستشفى البادية الشمالية

الأربعاء، 04-03-2026 09:31 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت إدارة مستشفى البادية الشمالية الحكومي الانتهاء من أعمال صيانة جهاز الماموغرام وعودته إلى الخدمة مع بداية الشهر الحالي، مؤكدة استئناف تقديم خدمة تصوير الثدي من يوم الأحد إلى الخميس ضمن أوقات الدوام الرسمي.

وأكدت إدارة المستشفى في بيان اليوم الأربعاء، أهمية فحص الماموغرام في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيرة الى أن التشخيص المبكر يسهم بشكل كبير في زيادة فرص العلاج والشفاء لا سيما لمن تجاوزن سن الأربعين.

 
 


إعادة تشغيل جهاز الماموغرام بمستشفى البادية الشمالية

أخبار محلية

