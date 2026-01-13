إعادة حركة المرور في شارع البترا بإربد

وقال مدير "أشغال إربد" المهندس معن الربضي إن كوادر المديرية استجابت فورا بالتعاون مع البلديات المعنية للتخفيف من مستوى منسوب مياه الأمطار الذي تعرض له الشارع، وتسبب بإعاقة محدودة لحركة السير.
وأوضح أن إغلاق مجرى عبارة تصريف المياه في الشارع جاء نتيجة انجراف الأتربة والطمي خلال الهطول المطري، الذي تسبب في ارتفاع منسوب المياه وإعاقة حركة المرور بشكل جزئي، مشيرا إلى إتمام إعادة فتح العبارة بجهود مشتركة مع كوادر البلديات وإعادة تدفق المياه بشكل طبيعي.
وأكد الربضي، مواصلة الكوادر الميدانية تفقد الطرق والعبارات ومجاري المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة واستمرارية الحركة المرورية، مشيرا إلى استجابة غرف طوارئ المديرية لمختلف الملاحظات والمستجدات الواردة.
