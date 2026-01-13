إعادة حركة المرور في شارع البترا بإربد

الوكيل الإخباري- أعادت كوادر الطوارئ في مديرية أشغال إربد بالتعاون مع بلديتي إربد الكبرى وبني عبيد، اليوم الثلاثاء، تسهيل حركة المرور في شارع البترا باتجاه الرمثا إثر ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وقال مدير "أشغال إربد" المهندس معن الربضي إن كوادر المديرية استجابت فورا بالتعاون مع البلديات المعنية للتخفيف من مستوى منسوب مياه الأمطار الذي تعرض له الشارع، وتسبب بإعاقة محدودة لحركة السير.



وأوضح أن إغلاق مجرى عبارة تصريف المياه في الشارع جاء نتيجة انجراف الأتربة والطمي خلال الهطول المطري، الذي تسبب في ارتفاع منسوب المياه وإعاقة حركة المرور بشكل جزئي، مشيرا إلى إتمام إعادة فتح العبارة بجهود مشتركة مع كوادر البلديات وإعادة تدفق المياه بشكل طبيعي.