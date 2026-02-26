الخميس 2026-02-26 02:55 م

الخميس، 26-02-2026 02:38 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الاستثمار، الخميس، إعادة طرح دعوة التأهيل الأولي لمشروع تشغيل نظام تحصيل الأجرة لحافلات التردد السريع (BRT) - المرحلة الأولى، ضمن حدود أمانة عمّان الكبرى وبين مدينتي عمّان والزرقاء.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في إعلان رسمي، إن الطرح يأتي من خلال وحدة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث دعت الشركات أو الائتلافات ذات الخبرة في توريد وتشغيل أنظمة النقل الذكية وتحصيل الأجور إلى المشاركة في طلب التأهيل الأولي للمشروع.

وبحسب الإعلان، تسعى وزارة الاستثمار إلى اختيار مُشغِّل من القطاع الخاص للتعاقد مع أمانة عمّان الكبرى وتنفيذ المشروع عبر عملية عطاء تتسم بالشفافية والتنافسية، استنادًا إلى أحكام قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19) لسنة 2023، ووفق أفضل الممارسات العالمية.

وبيّنت الوزارة أن عملية العطاء ستُنفذ على مرحلتين، حيث تُشكّل مرحلة طلب التأهيل الأولي الخطوة الأولى لتقييم المتقدمين وفق معايير محددة مسبقًا، على أن يُسمح فقط للجهات المؤهلة بالانتقال إلى المرحلة النهائية واستلام وثيقة طلب تقديم العروض.

وأوضحت أن بإمكان الجهات الراغبة بالحصول على وثائق طلب التأهيل إرسال بريد إلكتروني بعنوان (BRT Fare Collector RFQ Documents)، إلى البريد الإلكتروني:

[email protected]

مع ضرورة توضيح هوية الجهة المتقدمة بشكل واضح ضمن محتوى الرسالة.

كما أشارت الوزارة إلى أن طلبات التأهيل تُسلَّم شخصيًا إلى وحدة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، إضافة إلى التسليم الإلكتروني، على أن يتم تزويد المتقدمين بتعليمات تفصيلية حول آلية التسليم ضمن وثائق طلب التأهيل.

وحددت وزارة الاستثمار يوم الخميس الموافق 19 آذار 2026، الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الأردن المحلي، موعدًا نهائيًا لتقديم طلبات التأهيل المسبق.

وللاستفسارات، دعت الوزارة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص للمشروع.
 
 


إعادة طرح عطاء تشغيل نظام تحصيل الأجرة لـ "الباص سريع التردد"

