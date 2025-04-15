إعادة طرح عطاء لربط الصوامع والمطاحن مع الصناعة والتجارة للمرة الثانية

الوكيل الإخباري- أعادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، طرح عطاء لربط الصوامع والمطاحن مع مركز الوزارة الرئيسي في عمان باستخدام خدمة MPLS OVER MICROWAVE / FIBER للمرة الثانية.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك من أصحاب الاختصاص إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 50 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 21-4-2025.