الثلاثاء 2025-04-15 09:14 ص
 

إعادة طرح عطاء لربط الصوامع والمطاحن مع الصناعة والتجارة للمرة الثانية

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 08:53 ص

الوكيل الإخباري- أعادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، طرح عطاء لربط الصوامع والمطاحن مع مركز الوزارة الرئيسي في عمان باستخدام خدمة MPLS OVER MICROWAVE / FIBER للمرة الثانية.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك من أصحاب الاختصاص إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 50 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 21-4-2025.


واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة أو غرفة الصناعة سارية المفعول.

 
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