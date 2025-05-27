إعادة طرح عطاء لشراء حبيبات وأقراص فوسفين للمرة الثانية

الوكيل الإخباري- أعادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين طرح عطاء لشراء 11 ألف كيلو غرام من حبيبات الفوسفين، ومثلها من أقراص الفوسفين، للمرة الثانية.

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ودعت الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 70 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2-6-2025.