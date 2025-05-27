الثلاثاء 2025-05-27 10:19 م
 

إعادة طرح عطاء لشراء حبيبات وأقراص فوسفين للمرة الثانية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
 
الثلاثاء، 27-05-2025 08:51 م

الوكيل الإخباري-    أعادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين طرح عطاء لشراء 11 ألف كيلو غرام من حبيبات الفوسفين، ومثلها من أقراص الفوسفين، للمرة الثانية.

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ودعت الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 70 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2-6-2025.


واشترطت الوزارة، عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
gnews

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