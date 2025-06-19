الخميس 2025-06-19 02:58 م
 

إعادة طرح عطاء لشراء كميات من الشعير للمرة الثانية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
 
الخميس، 19-06-2025 02:36 م

الوكيل الإخباري-    أعادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، طرح عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير للمرة الثانية.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء 25-6-2025.


واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
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