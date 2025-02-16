إعادة طرح عطاء للتأمين على منشآت "الصناعة والتجارة" للمرة الثالثة

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك لمراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 100 دينار غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الخميس المقبل.
واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
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