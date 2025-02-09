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إعادة طرح عطاء للتأمين على منشآت "الصناعة والتجارة"

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أرشيفية
الأحد، 09-02-2025 10:46 ص

الوكيل الإخباري-  أعادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، طرح عطاء التأمين على مستودعات الوزارة وموجوداتها ومخزون الصوامع ومبنى وموجودات الوزارة ومبنى المواصفات والمقاييس سابقاً وموجوداته للمرة الثانية.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك لمراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 100 دينار غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس المقبل وموعد فتح العروض الساعة الثالثة والنصف من نفس اليوم.


واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
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