إعادة فتح أجواء المملكة بعد توقف احترازي

وأضاف، أن عددًا من الشركات حولت مسارها عند إغلاق الأجواء، وهي حاليًا في طريقها للعودة إلى المطارات الأردنية، مثل الملكية الأردنية.
وجرى إبلاغ جميع شركات الطيران بقرار إعادة فتح الأجواء الأردنية، وفق مستو.
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