إعادة فتح أجواء المملكة بعد توقف احترازي

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني هيثم مستو، الأحد، عن إعادة فتح الأجواء الأردنية منذ الساعة الرابعة فجرًا، بعد إجراء تقييم أمني للمخاطر في الأجواء. اضافة اعلان





وأضاف، أن عددًا من الشركات حولت مسارها عند إغلاق الأجواء، وهي حاليًا في طريقها للعودة إلى المطارات الأردنية، مثل الملكية الأردنية.



وجرى إبلاغ جميع شركات الطيران بقرار إعادة فتح الأجواء الأردنية، وفق مستو.

