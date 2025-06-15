الأحد 2025-06-15 09:39 ص
 

إعادة فتح أجواء المملكة بعد توقف احترازي

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 15-06-2025 08:03 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني هيثم مستو، الأحد، عن إعادة فتح الأجواء الأردنية منذ الساعة الرابعة فجرًا، بعد إجراء تقييم أمني للمخاطر في الأجواء.اضافة اعلان


وأضاف، أن عددًا من الشركات حولت مسارها عند إغلاق الأجواء، وهي حاليًا في طريقها للعودة إلى المطارات الأردنية، مثل الملكية الأردنية.

وجرى إبلاغ جميع شركات الطيران بقرار إعادة فتح الأجواء الأردنية، وفق مستو.
 
gnews

أحدث الأخبار

يليل

منوعات يسكنه نحو 4 آلاف شخص.. حريق هائل في ناطحة سحاب بدبي (فيديو وصور)

مطار الملكة علياء

خاص بالوكيل مستو: لا مجال للخطأ في مجال الطيران المدني .. وسلامة المسافرين فوق كل اعتبار

من موقع سقوط الجسم الغريب على منزل المواطن غالب الربابعة

خاص بالوكيل المواطن غالب الربابعة يروي تفاصيل لحظات الرعب بعد سقوط جسم غريب على منزلهم في إربد

تدهور حافلة ركوب متوسطة على الطريق الصحراوي

أخبار محلية السير: إخلاء 7 مصابين .. و3 لا يزالون تحت المراقبة الطبية بعد حادث القويرة

تعبيرية

أخبار محلية إعادة فتح أجواء المملكة بعد توقف احترازي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي

عربي ودولي غروسي: منشآت إيران النووية لم تتعرض لمزيد من الأضرار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تطرح عطاء لتوريد كاميرات وأجهزة صوت وإنارة لنادي الضباط في الزرقاء

ذهب

اقتصاد محلي بعد موجة الأحداث .. تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد



 
 





الأكثر مشاهدة