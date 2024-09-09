إعادة فتح جسر الملك حسين غدا أمام حركة السفر وإغلاقه أمام حركة الشحن

04:25 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه سيفتح جسر الملك حسين ليوم الغد الثلاثاء أمام حركة السفر عند الساعة الثامنة صباحاً مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن. اضافة اعلان





مهيباً بالمسافرين التقيّد بالمواعيد والتعليمات توفيراً لوقتهم وجهدهم .