إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء واستئناف استقبال الزوار

وجاء الإعلان عبر بيان نشره مالك الحديقة الدكتور إياد الخريشة، أكد فيه عودة الحديقة إلى ممارسة أعمالها واستقبال العائلات والزوار من جديد.
وأكد الخريشة أن المرحلة المقبلة ستركز على مواصلة رسالة الحديقة في رعاية الحيوانات والمحافظة عليها، إلى جانب توفير بيئة ترفيهية وتعليمية تجمع بين الإنسان والطبيعة، مشيراً إلى أن الحديقة ستواصل استقبال الزوار وتقديم التجارب التوعوية والترفيهية، معرباً عن تطلعه إلى فتح صفحة جديدة بعد انتهاء أزمة الإغلاق والعودة إلى العمل بصورة طبيعية.
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