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إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء واستئناف استقبال الزوار

إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء واستئناف استقبال الزوار
إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء واستئناف استقبال الزوار
 
الخميس، 09-07-2026 08:03 م
الوكيل الإخباري-  عادت حديقة السوسنة السوداء إلى استقبال زوارها، معلنةً إعادة فتح أبوابها واستئناف نشاطها بعد فترة من الإغلاق أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، عقب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة بحق الحديقة. اضافة اعلان


وجاء الإعلان عبر بيان نشره مالك الحديقة الدكتور إياد الخريشة، أكد فيه عودة الحديقة إلى ممارسة أعمالها واستقبال العائلات والزوار من جديد.

وأكد الخريشة أن المرحلة المقبلة ستركز على مواصلة رسالة الحديقة في رعاية الحيوانات والمحافظة عليها، إلى جانب توفير بيئة ترفيهية وتعليمية تجمع بين الإنسان والطبيعة، مشيراً إلى أن الحديقة ستواصل استقبال الزوار وتقديم التجارب التوعوية والترفيهية، معرباً عن تطلعه إلى فتح صفحة جديدة بعد انتهاء أزمة الإغلاق والعودة إلى العمل بصورة طبيعية.
 
 


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