إعادة فتح شارع سيل الزرقاء الفرعي بجرش

10:55 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759726 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، اليوم الأحد، إعادة فتح شارع سيل الزرقاء الفرعي (المجدل)، المؤدي إلى قضاء برما في محافظة جرش، بعد أن كان مغلقًا مؤقتًا كإجراء احترازي، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من الأعمال الاحترازية والإجراءات الوقائية، وإزالة جميع المخاطر التي كانت تهدد السلامة العامة. اضافة اعلان





وقال خريسات إن كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان عملت على إزالة الصخور والأتربة من كتف الشارع، لضمان عدم انهيارها على الطريق، بعد إجراء دراسة فنية من مختصين في مديرية أشغال جرش، وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وشرطة جرش وقسم سير جرش.



وأشار إلى أن الحاكمية الإدارية في المحافظة تواصل العمل، وبالتنسيق مع جميع الدوائر الخدمية والبلديات، لمتابعة البؤر الساخنة ورصد الملاحظات التي ترد إلى غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة، خاصة خلال الظروف الجوية السائدة.



ودعا خريسات المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المنخفضات الجوية، والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، حفاظًا على السلامة العامة.

تم نسخ الرابط





