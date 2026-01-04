إعادة فتح شارع سيل الزرقاء الفرعي بجرش

وقال خريسات إن كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان عملت على إزالة الصخور والأتربة من كتف الشارع، لضمان عدم انهيارها على الطريق، بعد إجراء دراسة فنية من مختصين في مديرية أشغال جرش، وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وشرطة جرش وقسم سير جرش.
وأشار إلى أن الحاكمية الإدارية في المحافظة تواصل العمل، وبالتنسيق مع جميع الدوائر الخدمية والبلديات، لمتابعة البؤر الساخنة ورصد الملاحظات التي ترد إلى غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة، خاصة خلال الظروف الجوية السائدة.
ودعا خريسات المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المنخفضات الجوية، والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، حفاظًا على السلامة العامة.
