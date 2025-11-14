الجمعة 2025-11-14 04:54 م
 

إعادة فتح طريق العدسية – الشونة الشمالية بعد الأمطار الأخيرة

الجمعة، 14-11-2025 02:35 م
الوكيل الإخباري-   أعادت كوادر بلدية معاذ بن جبل، اليوم الجمعة، فتح طريق العدسية – الشونة الشمالية، الذي تعرّض لانهيار أتربة في عدة مواقع جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة.اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة البلدية المهندس معتصم العمري، إن طواقم الطوارئ في البلدية عملت بشكل فوري على إزالة الأتربة والحجارة والعوائق من الطريق وإعادة فتحه أمام حركة السير، إضافةً إلى إعادة فتح مجرى وادي جانبي بمحاذاة الطريق.

وأكد جاهزية كوادر والفرق للتعامل مع أي طارئ، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مستجدات بفعل الظروف الجوية في مختلف مناطق البلدية للتعامل معها.
 
 
