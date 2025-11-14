إعادة فتح طريق العدسية – الشونة الشمالية بعد الأمطار الأخيرة

وقال رئيس لجنة البلدية المهندس معتصم العمري، إن طواقم الطوارئ في البلدية عملت بشكل فوري على إزالة الأتربة والحجارة والعوائق من الطريق وإعادة فتحه أمام حركة السير، إضافةً إلى إعادة فتح مجرى وادي جانبي بمحاذاة الطريق.
وأكد جاهزية كوادر والفرق للتعامل مع أي طارئ، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مستجدات بفعل الظروف الجوية في مختلف مناطق البلدية للتعامل معها.
